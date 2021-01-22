Стало известно, когда бывшим сотрудникам «Автоколонны 1310» вернут долг по зарплате

В пятницу, 22 января, начальник управления транспорта Андрей Михно встретился с бывшими работниками «Автоколонны 1310». Он рассказал, что долги по зарплате им вернут после погашения задолженности перед налоговой.

В пятницу, 22 января, начальник управления транспорта Андрей Михно встретился с бывшими работниками «Автоколонны 1310». Он рассказал, что долги по зарплате им вернут после погашения задолженности перед налоговой, сообщил сайт мэрии.

«По данным управления транспорта, из общего долга в 12 млн. рублей сотрудникам остались должны 3,6 млн. в качестве компенсационных выплат», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

«Автоколонна 1310» задолжала налоговой 5,6 миллиона рублей. Из них порядка двух миллионов уже вернули.

На 2,7 миллиона рублей «УРТ» заключило договор купли-продажи материальных ценностей. Так, 17 января на торгах реализовали 40 лотов на 3,5 миллиона рублей. До конца января МУП «УРТ» планирует купить лот стоимостью 4 миллиона рублей.

После перечисления средств покупателями задолженность перед налоговой службой и сотрудниками «Автоколонны» будет погашена полностью.