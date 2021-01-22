Рязанский оперштаб сообщил, сколько коек занято в «красной зоне» больниц

Состояние 71 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 340 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 55 человек, из них 26 подключены к аппаратам ИВЛ.

В пятницу, 22 января, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что в «красной зоне» больниц занято 466 коек. Среди пациентов с коронавирусом есть один ребенок.

Состояние 71 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 340 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 55 человек, из них 26 подключены к аппаратам ИВЛ.