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Рязанский оперштаб сообщил, сколько коек занято в «красной зоне» больниц
Состояние 71 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 340 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 55 человек, из них 26 подключены к аппаратам ИВЛ.

В пятницу, 22 января, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что в «красной зоне» больниц занято 466 коек. Среди пациентов с коронавирусом есть один ребенок.

Состояние 71 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 340 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 55 человек, из них 26 подключены к аппаратам ИВЛ.