Рязанский минздрав рассказал о строительстве нового онкоцентра

На строительство и оснащение здания онкодиспансера уйдет 5,7 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Больше половины денег направят на приобретение оборудования и мебели, в том числе медицинской.

В пятницу, 22 января, рязанский минздрав рассказал о строительстве нового онкоцентра. Работы начались в апреле 2020 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

На строительство и оснащение нового здания онкодиспансера уйдет 5,7 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Больше половины денег направят на приобретение оборудования и мебели, в том числе медицинской.

Рабочие уже перенесли газопроводы низкого и среднего давления из зоны застройки, смонтировали котельную и ввели ее в эксплуатацию.

Сейчас специалисты ведут работы по устройству монолитного каркаса главного корпуса от цокольного этажа до 8 этажа по секциям, а также монтируют наружные и внутренние инженерные сети для электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции. Кроме того, они заняты кладкой наружных стен и перегородок и остеклением.

Лечебный корпус рассчитан на 250 коек. В онкоцентре будет 9 этажей вместе с цокольным. В учреждении оборудуют 10 операционных (было 6), поликлиническое отделение, отделение противоопухолевой лекарственной терапии и дневной стационар, анестезиолого-реанимационное отделение, онкохирургические отделения, патоморфологическую, цитологическую и клинико-диагностическую лаборатории, рентген и УЗИ отделения, эндоскопическую службу и кабинет психолога.

Ожидается, что онкоцентр начнет работать в конце 2022 года.