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Рязанские энергетики рассказали о режиме работы при сильных морозах
Энергетики корректируют график плановых работ, чтобы не отключать электричество жителям населенных пунктов во время сильных холодов. При неблагоприятной погоде специалисты «Рязаньэнерго» переносят мероприятия на другую дату.

Во время сильных морозов специалистами «Рязаньэнерго» не проводятся плановые работы по обслуживанию электрических сетей. Об этом сообщили в компании.

Энергетики корректируют график плановых работ, чтобы не отключать электричество жителям населенных пунктов во время сильных холодов.

Отмечается, что при неблагоприятной погоде специалисты «Рязаньэнерго» переносят мероприятия на другую дату. Об этом предупреждают местных жителей.

«Нами было отменено проведение плановых работ в Старожиловском районе Рязанской области было 18 января из-за мороза ниже — 20 градусов, о чем были оперативно проинформированы жители трех деревень. При такой морозной погоде энергетиками проводятся только аварийно-восстановительные работы, когда наши специалисты незамедлительно выезжают на места для устранения локальных нарушений», — сказал Сергей Котенев, заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго».

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.