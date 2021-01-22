Рязанские автоинспекторы анонсировали пятничные рейды

В пятницу, 22 января, рязанские автоинспекторы устроят рейды. Они проверят режим труда и отдыха водителей, перевозящих пассажиров и грузы, и автотранспортные предприятия.

В пятницу, 22 января, рязанские автоинспекторы устроят рейды. Они проверят режим труда и отдыха водителей, перевозящих пассажиров и грузы, и автотранспортные предприятия, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В первую очередь автоинспекторы обратят внимание на исправность и показания тахографа. За нарушения водителям и должностным лицам, ответственным на выезд машины, грозят штрафы от 3 до 50 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции напомнили, что тахограф позволяют «сделать точный расчет оптимального количества поездок и километража, понять, возможна ли дополнительная нагрузка, или наоборот, ее надо снизить, а также не дает возможности водителям халатно относиться к своим обязанностям».