Рязанец пытался зарезать жену на глазах у детей

Рязанец разозлился, что супруга не навела порядок к его приходу, пока он трудился. Пьяный мужчина высказал свое недовольство жене, а также решил «провести с ней воспитательную беседу на тему ведения хозяйства».

В Рязани полиция пресекла семейный конфликт и утихомирила пьяного мужчину с ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Конфликт произошел в доме супругов и их трех несовершеннолетних детей в Рязани на улице Рыбацкой. 38-летний мужчина вернулся домой в пьяном состоянии. Он увидел в квартире разбросанные вещи и немытую посуду. Рязанец разозлился, что супруга не навела порядок к его приходу, пока он трудился. Пьяный мужчина высказал свое недовольство жене, а также решил «провести с ней воспитательную беседу на тему ведения хозяйства».

Женщина готовила ужин и не слушала нравоучения.

«Разозлившись, что супруга игнорирует его слова, муж схватил кухонный нож и, чтобы показать кто в доме хозяин, пригрозил потерпевшей, что убьет ее, если та не будет его слушаться», — рассказали в полиции.

На крик прибежали дети, стали кричать и просить отца, чтобы он не трогал маму. Женщина в это время набрала номер полиции.

Полиция выехала на место и успокоила злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), по которой предусмотрены принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.