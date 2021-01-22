Рязанец поджег машину своего начальника

В полицию обратился 38-летний хозяин машины. Он устроил в своем доме приют для бывших алкоголиков, наркоманов, и тех, кто вернулся из тюрьмы.

Рязанец поджег машину своего начальника. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 38-летний хозяин машины. Он устроил в своем доме приют для бывших алкоголиков, наркоманов, и тех, кто вернулся из тюрьмы.

«Заявитель помогает указанным лицам социализироваться и встать на путь исправления: они проживают в его доме, работают, помогают по хозяйству», — пояснили в полиции.

По предварительной информации, 36-летний мужчина, живший и работавший в этом приюте, решил отомстить работодателю. Злоумышленник был недоволен тем, что хозяин дома «использует грубые методы общения с работниками и перевоспитания подопечных» и ночью поджег его машину.

На злоумышленника завели дело по части 2 статьи 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.