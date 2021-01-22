Рязанцев предупредили о новой схеме мошенничества

Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. Так мошенники пытаются получить персональные данные, данные карт, сведения об операциях, совершенных по карте и так далее.

Телефонные мошенники стали использовать новую схему. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России.

Так мошенники пытаются получить персональные данные, данные карт, сведения об операциях, совершенных по карте и так далее. Информацию используют, чтобы похитить деньги со счетов граждан.

В Банке России заявили, что не подают заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций.

«Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», — отметили в сообщении.

Регулятор напомнил, что по телефону нельзя предоставлять данные карты незнакомым людям.