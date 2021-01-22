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Рязанца объявили в розыск из-за долга дочери
Мужчина 1989 года рождения не выплатил восьмилетней дочери 110 тысяч рублей алиментов. По месту регистрации и последнему месту жительства в поселке Октябрьский Скопинского района судебные приставы рязанца не нашли.

Рязанца Ивана Геращенко объявили в розыск из-за долга дочери. Об этом в пятницу, 22 января, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина 1989 года рождения не выплатил восьмилетней дочери 110 тысяч рублей алиментов.

По месту регистрации и последнему месту жительства в поселке Октябрьский Скопинского района судебные приставы рязанца не нашли. В связи с этим его объявили в розыск. Всех, кто знает о мужчине, просят позвонить в дежурную часть ведомства по телефону: +7 (4912) 29-45-00.