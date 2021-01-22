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Рязань вошла в топ-12 направлений для январских путешествий на поезде
Список открывают Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Брянск, средний чек пока на 5% ниже, чем в январе прошлого года.

Рязань вошла в топ-12 направлений для январских путешествий на поезде. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил сервис Туту.ру.

Список открывают Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Брянск, средний чек пока на 5% ниже, чем в январе прошлого года.

В рейтинге популярнейших направлений из Москвы также есть Казань, Владимир, Ярославль, Воронеж, Иваново, Смоленск, Тулу, Белгород, Курск, Саратов, Орел, Калуга.

Рязань в списке занимает 12 строчку. Средний чек путешественника при поездке из Москвы в Рязань в одну сторону — 683 рубля.