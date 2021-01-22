Полиция выехала к избитым под Рязанью детям спустя сутки

Некоторые из соседей утверждают, что детей избил приятель девушки. По их словам, она пытается защитить виновника.

Полиция выехала к избитым под Рязанью детям спустя сутки. Об этом сообщили в сюжете программы «ЧП» на НТВ.

В сюжете подчеркнули, что «тревогу забили соседи», заметившие следы побои на детях.

Отмечается, что пока непонятно, кто именно поднимал на детей руку — мать, ее отец или сожитель девушки.

Некоторые из соседей утверждают, что детей избил приятель девушки. По их словам, она пытается защитить виновника.

Отмечается, что соседка, заметив побои, вызвала полицию, но сотрудники правоохранительных органов выехали на место спустя сутки.

Еще одна собеседница телеканала заявила, что бьет детей их мать и ее отец. По их словам, мужчина страдает алкоголизмом.

«Она школу кончила, все гуляет. Детей с отцом оставила, а он пьет, не просыхает», — рассказала соседка.

По словам прокурора Рыбновского района Ильи Максимова, в доме, где жили дети, были антисанитарные условия, не было лекарств, воды, детей ничем не кормили. Мать детей за последний год поменяла около 10 мест жительства. До конца недели дети останутся в больнице, после чего будет решаться вопрос о лишении родительских прав.

Напомним, сама мать обвинила в избиении отца детей.

По предварительной информации полиции, к избиению ребенка может быть причастен его дед.

На мать мальчиков завели уголовное дело.