Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сразу несколько городских проблем

Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завершению Однако многие местные жители активно спорят в соцсетях о необходимости и важности этой стройки.

Для рязанцев наступивший 2021-й год, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, обещает стать урожайным на новые, социально значимые объекты. В областной столице появится восемь пристроек к детским садам, двое отдельно стоящих яслей, завершится реконструкция моста на улице Ленина. В Старожилове планируется сдать бассейн, а в Ряжске начнет действовать один из первых в России частных путепроводов.

Схожий проект был реализован в Рязани еще в 2013 году. Дорога связала Песочню и Соколовку, существенно разгрузила транспортные потоки и повысила безопасность самого движения, сделав сообщение между несколькими микрорайонами города более удобным для водителей и пассажиров.

Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завершению Однако многие местные жители активно спорят в соцсетях о необходимости и важности этой стройки.

Одни ругают частных инвесторов, вложивших средства в создание скоростного проезда на проблемном железнодорожном переезде, другие задаются вопросом, действительно ли альтернатива, пускай платная, — это настолько плохо?

На нарушения в ходе проводимых работ в конце прошлого года обратил внимание и губернатор Николай Любимов на встрече с главой Ряжского района Андреем Насоновым.

РЗН.инфо изучил ситуацию вокруг путепровода и попытался разобраться, что изменится в жизни после его пуска. Подробности читайте в разделе «Публикации».