На трассе М-5 в Рязанской области появятся две новые развязки

В настоящее время участок трассы М-5 в обход шести населенных пунктов Рязанской области и Мордовии выполнен на 10%. Объездная дорога на участке 411-466 километр протяженностью около 58 километров позволит вывести транзитный транспорт из сел и поселков: Умет, Зубова Поляна, Аким-Сергеевка, Новые Выселки, Каргал, Зарубкино.

На трассе М-5 в Рязанской области появятся две новые развязки. Об этом сообщил Росавтодор.

В настоящее время участок трассы М-5 в обход шести населенных пунктов Рязанской области и Мордовии выполнен на 10%. Объездная дорога на участке 411-466 километр протяженностью около 58 километров позволит вывести транзитный транспорт из сел и поселков: Умет, Зубова Поляна, Аким-Сергеевка, Новые Выселки, Каргал, Зарубкино.

Дорогу начали строить в июле. Сейчас рабочие обустраивают земляное полотно, песчано-подстилающий слой дорожной одежды, забивают сваи на мосту через реку Вад и занимаются строительством водопропускных труб на объездных дорогах.

Реконструируемый участок М-5 «Урал» с пересекаемыми дорогами, прилегающими территориями и населенными пунктами будет связывать восемь мостов (через реки Вад, Кривуша, Лундан, Чиуш, ручьи Водоляй, Теплый, через приток реки Лундан и бал. Кривуша), девять путепроводов, девять транспортных развязок в разных уровнях.

«Главный итог реконструкции: увеличение скоростного режима на строящемся отрезке до 90 км/ч. Завершить строительство планируется в конце 2024 года», — отметили в Росавтодоре.

Во время строительства транспорт движется по строму направлению.