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На пожаре в Шиловском районе пострадала пожилая женщина
Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пострадавшую женщину доставили с ожогами в больницу.

На пожаре в Шиловском районе пострадала женщина 1934 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в селе Казачья Слобода Шацкого района поступило 21 января в 15:13.

Загорелся кирпичный дом. Огонь повредил комнату и кровлю дома. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Пострадавшую женщину доставили с ожогами в больницу. На мсесто выезжали два автомобиля и семь человек личного состава.