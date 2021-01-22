На пожаре в Шиловском районе пострадала пожилая женщина

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пострадавшую женщину доставили с ожогами в больницу.

На пожаре в Шиловском районе пострадала женщина 1934 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в селе Казачья Слобода Шацкого района поступило 21 января в 15:13.

Загорелся кирпичный дом. Огонь повредил комнату и кровлю дома. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Пострадавшую женщину доставили с ожогами в больницу. На мсесто выезжали два автомобиля и семь человек личного состава.