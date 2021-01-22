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На границе Рязанской и Владимирской областей утонули двое рыбаков
По словам родственников 17 января двое рыбаков на снегоходе поехали в Рязанскую область, но не вернулись. Полицейские нашли предварительное место провала под лед в районе Шоркина Бора на Оке в Меленковском районе. В месте провала глубина составляет 5-7 метров.

На границе Рязанской и Владимирской областей утонули двое рыбаков. Об этом в пятницу, 22 января, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По словам родственников 17 января двое рыбаков на снегоходе поехали в Рязанскую область, но не вернулись. Полицейские нашли предварительное место провала под лед в районе Шоркина Бора на Оке в Меленковском районе. В месте провала глубина составляет 5-7 метров.

Пропавшие — житель Мурома 1970 года рождения и житель села Дмитриевы Горы Меленковского района 1965 года рождения

К поискам привлекли 20 человек и шесть единиц техники. Пока они не дали результатов.