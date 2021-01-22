На бывшего главу муниципального предприятия Касимова завели дело о растрате

По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемый, временно исполняя обязанности директора муниципального предприятия, заключил фиктивную сделку по покупке и установке оборудования на 740 тысяч рублей.

На бывшего главу муниципального предприятия Касимова завели дело о растрате. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил рязанский следом.

По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемый, временно исполняя обязанности директора муниципального предприятия, заключил фиктивную сделку по покупке и установке оборудования на 740 тысяч рублей.

Согласно документам, мнимые поставка и монтаж оборудования совершила фирма, учредителем которой являлась мать подозреваемого.

«В рамках расследования в результате следственных действий и проведенных сотрудниками УФСБ России по Рязанской области оперативно-разыскных мероприятий выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности подозреваемого», — отметили в следкоме.

Следователи завели на мужчину уголовное дело по части 4 статьи 1600 УК («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

В настоящее время следователи совместно с региональным управлением ФСБ России проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.