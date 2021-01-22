Мэрия Рязани назвала фейком объявление о продаже здания школы №6

В пятницу, 22 января, администрация города заявила, что опубликованное на «Авито» объявление является фейком. «Здание является объектом культурного наследия регионального значения и охраняется государством, продаже не подлежит. В настоящее время школа функционирует в штатном режиме», — подчеркнули в мэрии.

Мэрия Рязани назвала фейком объявление о продаже здания школы №6 за семь миллионов. В пятницу, 22 января, администрация города заявила, что опубликованное на «Авито» объявление является фейком.

«Здание является объектом культурного наследия регионального значения и охраняется государством, продаже не подлежит. В настоящее время школа функционирует в штатном режиме», — подчеркнули в мэрии.

Школа №6 с углубленным изучением французского языка находится в доме №6 на улице Семинарской.

Напомним, в настоящее время мэрия и епархия судятся из-за этого здания. Представители РПЦ утверждают, что до революции здесь находились классы духовной семинарии и общежитие для ее слушателей, значит, объект нужно возвратить прежнему владельцу.