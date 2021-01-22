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Мать потерявшего в ДТП под Рязанью конечности мальчика показала ребенка после аварии
Ребенок остался без руки и обеих ног. Он находится в больнице.

Мать 10-летнего Владислава Синилкина, потерявшего ноги и руку в ДТП в Рязанской области, показала мальчика. Видеозапись опубликована в ее Instagram.

Ребенок остался без руки и обеих ног. В данный момент он находится в больнице, его перевели из реанимации.

Женщина сообщила, что в ночь на пятницу, 22 января, у мальчика поднялась температура под 40, он почти не спал.

Она ежедневно рассказывает своим подписчикам о состоянии ребенка. Мальчику создали YouTube канал, где будут рассказывать обо всем.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.