Мальчик, потерявший ноги и руку в аварии под Рязанью, вновь попал в реанимацию

Мальчика перевели из реанимации накануне. По словам женщины, всю ночь ее сын не спал: его температура поднялась до 40 градусов, начались рвота и фантомные боли.

Десятилетний Владислав Синилкин, потерявший ноги и руку в аварии в Рязанской области, вновь попал в реанимацию. Об этом в пятницу, 22 января, в своем Instagram рассказала его мать.

Мальчика перевели из реанимации накануне. По словам женщины, всю ночь ее сын не спал: его температура поднялась до 40 градусов, начались рвота и фантомные боли.

Мать пояснила, что утром врач принял решение перевести пациента обратно в реанимацию. Как уточнила женщина, через некоторое время он стал чувствовать себя лучше.

Она добавила, что на выходные ребенка оставят в реанимации, а в понедельник вновь будет решаться вопрос о переводе в отделение.

Вместе с мальчиком женщина сделала ему страницу в Instagram. Ребенок собирается вести ее, когда это позволит его состояние.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.