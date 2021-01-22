Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-24 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском драмтеатре 22 и 23 янврая можно будет увидеть спектакль «Сирано. Экспозиция».

22 января в театре на Соборной покажут спектакль «№13» по пьесе Рэя Куни. 23 января в кукольном театре рязанцев ждет представление «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В этот же день в театре на Соборной покажут спектакль «Золотой цыпленок».

В театре кукол можно будет увидеть спекталь «Пегий пес, бегущий краем моря». 24 января в театре кукол рязанцы увидят сказку Павла Бажова «Серебряное копытце».

22 января поклонники группы «Кино» услышат легендарные песни коллектива. Группа «Игра» исполнит всем известные хиты в Old Tattoo bar.

23 января в клубе Deep группа Louna даст большой праздничный концерт, посвященный десятилетию коллектива. 23 января в Old Tattoo bar выступит группа «Маврин». Начало в 19:00.

24 января в «Старом парке» пройдет выступление Тимофея Яровикова — поэта, сказочника, автора и исполнителя из Могилева.

Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.