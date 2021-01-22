Экс-мэру Рязани продлили домашний арест

Бывшему мэру Рязани Сергею Карабасову еще на три месяца продлили домашний арест по делу об исчезновении детской площадки в Лесопарке. Такое решение в пятницу, 22 января, принял Советский райсуд.

Экс-мэру Рязани Сергею Карабасову еще на три месяца продлили домашний арест по делу об исчезновении детской площадки в Лесопарке. Такое решение в пятницу, 22 января, принял Советский райсуд.

Домашний арест на такой же срок продлили другому фигуранту дела Игорю Ковалеву.

Напомним, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

По версии следствия, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

О ситуации стало известно после того, как рязанская журналистка Ирина Чепелева сообщила Путину о том, что площадка исчезла.