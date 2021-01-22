Число случаев заражения коронавирусом в Рязанской области приблизилось к 21 тысяче

Всего число заболевших достигло 20 925. Выздоровели 109 человек, всего — 19 052.

В Рязанской области зарегистрировали еще 111 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших достигло 20 925. Выздоровели 109 человек, всего — 19 052. За сутки скончался один человек, общее число летальных случаев достигло 217.

В России за сутки заболели 21 513 человек, всего число заражений достигло 3 677 352. За последние сутки выписали 27 318 человек, за весь период — 3 081 536. За сутки умерли 580 человекза весь период — 68 412.