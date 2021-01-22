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Чиновники выйдут на уборку улиц Рязани 23 января
С 13:00 мэр Елена Сорокина, ее заместители, руководители и сотрудники структурных подразделений и профильных служб будут очищать от наледи и снега тротуары и остановки.

В субботу, 23 января, в Рязани устроят субботник для сотрудников мэрии и муниципальных предприятий. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил сайт администрации города.

С 13:00 мэр Елена Сорокина, ее заместители, руководители и сотрудники структурных подразделений и профильных служб будут очищать от наледи и снега тротуары и остановки.

Субботник пройдет на улицах Великанова, Высоковольтной и проезде Завражнова, Разина, Семена Середы, Костычева, Радищева, Радиозаводской, Зубковой, Рязанской, проезде Шабулина, Касимовском шоссе, на площади Победы, в сквере имени Маргелова.

В работах задействуют более 60 единиц спецтехники дирекции благоустройства и ресурсных предприятий.

Также в этот день сотрудники дирекции благоустройства будут разбирать новогодние елки и снимать праздничную иллюминацию.

Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на указанных улицах. Машины, которые будут мешать спецтехнике, эвакуируют.