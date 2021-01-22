Центральное агентство недвижимости подвело итоги работы за 2020 год

Центральное агентство недвижимости подвело итоги работы за 2020 год. Специалисты в сфере недвижимости назвали минувший год самым удачным для риелторов, застройщиков и банков.

Центральное агентство недвижимости подвело итоги работы за 2020 год. Специалисты в сфере недвижимости назвали минувший год самым удачным для риелторов, застройщиков и банков.

Сотрудники УК «Центрального агентства недвижимости» собрались обсудить итоги 2020 года в конференц-зале гостиницы «АМАКС».

В компании отметили, что количество сделок на вторичном рынке Рязани выросло на 20%, на первичном — на 37%. При этом стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 25%.

«Результаты прошедшего года впечатляют. Внутрикорпоративные цифры сопоставимы с рыночными. В растущих сегментах „Центральное агентство недвижимости“ показало высокий результат», — рассказали в организации.

Отмечается, что быстрее всего рос рынок загородной недвижимости.

«В 2020 году жители городов задумались о более экологичном месте жительства. Тем более что работать удаленно и проводить время с семьей приятнее, если ты живешь на природе. Отсюда — спрос на дома и земельные участки. В отделе загородной недвижимости „Центрального агентства“ количество сделок увеличилось в 2 раза», — рассказали в ЦАН.

Специалисты отметиди, что снижение наблюдалось в отделе аренды жилой недвижимости. Это связали с ситуацией в стране и мире — бизнес-процессы переводились в дистанционный режим, учебные заведения проводили занятия он-лайн. Эксперты заявили, что снимать жилье сначала было просто некому, осенью ситуация выровнялась, но общие итоги года отдела оказались «скромнее, чем планировали».

«Для квартирного рынка 2020-й — самый успешный за последние три года. „Центральное агентство недвижимости“ — лидер по доле на вторичном сегменте. Основными тенденциями в стал рост средней стоимости квадратного метра и небывалый спрос покупателей. Это объясняется и выгодными ипотечными ставками, и высоким доверием потребителей в отношении агентства с репутацией», — добавили в сообщении.

На итоговом собрании обсудили начало работы в удаленном режиме весной минувшего года. В одном месте в офисе на Вокзальной, дом №6 удалось собрать все сервисы для клиентов: юридическое сопровождение сделки, подачу документов на ипотеку в банк, запись на прием к специалистам МФЦ и Федеральной кадастровой палаты.

В компании хаявили, что в 2021 году намерены укреплять положение лидера рынка.

Преимуществами «Центральное агентство недвижимости» назвало высокую экспертность сотрудников, основанную в том числе на уникальных аналитических данных по рынку.

«Они позволяют точно оценивать объекты и принимать правильные решения при малейших колебаниях рынка. Оперативность работы сотрудников и гарантия безопасности сделки — это то, что ждет клиент от агентства недвижимости сегодня», — подчеркнули в ЦАН.

По прогнозам экспертов, в 2021 году рост цен на квартиры, дома и участки продолжится, возможно не так динамично. Долгосрочного анализа специалисты пока не дали.