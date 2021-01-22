Бурмистров проверил уборку улиц в Песочне

Замглавы мэрии Владимир Бурмистров осмотрел территории Дашково-Песочни, на уборку которых жаловались местные жители. Он проверил территории у школы №75, детсадов №№21и 27.

Замглавы мэрии Владимир Бурмистров осмотрел территории Дашково-Песочни, на уборку которых жаловались местные жители. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Бурмистров осмотрел территории у школы №75, детсадов №№21и 27.

«Жалобы на этот участок поступают совершенно обосновано. Как тут нормально может проехать техника, если с двух сторон припаркованы автомобили? Качество расчистки дороги плохое», — сказал он и поручил разобраться с ситуацией.

Также во время объезда отметили, что у остановки «ул. Новоселов, д. 54» образовались сугробы после механизарованной уборки. Дирекции благоустройства поручили убрать скопившийся снег. Снег также заметили на территориях частных организаций и предприятий — это заправки и стоянки автотранспорта в районе Дворца спорта «Олимпийский», на Васильевском проезде, на участке дороги проезда Яблочкова. Отмечается, что со всеми организациями свяжутся представители МКУ «УДТ» и контрольно-аналитического управления, снег будет убран.

Также Бурмистров осмотрел пешеходные переходы на улице Зубковой. Замглавы мэрии отметил, что они плохо очищены.

По поручению замглавы сотрудники дирекции благоустройства привели их в нормативное состояние.

На улице Братиславской подход к пешеходному переходу также был засыпан снегом после уборки спецтехникой.

«Дирекции в кратчайшие сроки необходимо проверить все пешеходные переходы по городу. Завтра проеду выборочно еще по одному району», — сказал заместитель главы администрации.

Замглавы мэрии осмотрел заваленный подход к остановке общественного транспорта на остановке «Музыкальное училище», на уборку которой жаловались местные жители, несколько дворов на улице Зубковой. У дома 5 корпус 1 отметили хорошую уборку территории, сигнальной лентой огорожены участки, где на крыше образовалась наледь. Отмечается, что работу по очистке кровли управляющая компания проведет в ближайшее время.

На улице Советской Армии заместитель главы отметил плохо почищенный подъезд к остановке общественного транспорта. На границе проезжей части и тротуара скопился снег. Участок пообещали привести в порядок.