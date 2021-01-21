Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19

Врач-ревматолог Павел Евдокименко на своем YouTube-канале назвал главную проблему при восстановлении при COVID-19. По его словам, выздоровление зависит от работы кишечника.

Врач-ревматолог Павел Евдокименко на своем YouTube -канале назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19. По его словам, выздоровление зависит от работы кишечника.

Евдокименко отметил, что работа пищеварительной системы налаживается медленнее, чем восстанавливается обоняние или режим сна. Он подчеркнул, что особенно это касается тех, кто принимал антибиотики или страдает от аллергии.

Врач посоветовал есть мед, витамины группы B, малину с минимальным количеством сахара и калину. Он считает, что эти продукты помогут организму быстрее восстановиться.