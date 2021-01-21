В Тольятти завели дело после массового отравления школьников

С 11 по 13 января отравились 24 ученика и восемь работников пищеблока школы №75 имени Красюка. У пострадавших диагностировали норовирусную инфекцию, они лечатся амбулаторно.

В Тольятти завели дело после массового отравления школьников. Об этом в четверг, 21 января, сообщил СУ СКР по Самарской области.

По предварительным данным, с 11 по 13 января отравились 24 ученика и восемь работников пищеблока школы №75 имени Красюка. У пострадавших диагностировали норовирусную инфекцию, они лечатся амбулаторно.

Школу временно закрыли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и назначили экспертизы.