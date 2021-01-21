В рязанскую ОДКБ с переломами позвоночника после катания на «ватрушке» попали двое детей

Одного пациента доставили в больницу из Щацка на вертолете в конце декабря. Подросток катался на «ватрушке», привязанной к автомобилю, и получил сочетанную травму и сотрясение мозга.

В рязанскую ОДКБ с переломами позвоночника после катания на «ватрушке «попали двое детей. Об этом в четверг, 21 января, сообщил региональный минздрав.

Одного пациента доставили в больницу из Щацка на вертолете в конце декабря. Подросток катался на «ватрушке», привязанной к автомобилю, и получил сочетанную травму и сотрясение мозга.

Врач травматолог-ортопед Роман Барышников пояснил, что травмы юноши сосредоточены на одной стороне тела, что представляет «типичную картину повреждений при неудачном катании на «ватрушке».

«Происходит так, потому что «ватрушка» разгоняется до очень высокой скорости управлять ей при этом невозможно. Если человек на этой скорости врезается в препятствие, сила удара сопоставима с ударом в ДТП», — отметил врач.

Избежать травм можно, если кататься на горках в специально оборудованных для этого местах, где контролируют качество покрытия и поток людей.

Главврач ОДКБ Инна Лебедева отметила выросшее число обращений: обычно в травмпункте регистрируют до 20 случаев в сутки.

«Но сейчас их бывает до пятидесяти, и «ватрушки» составляют половину из них. Самые тяжелые случаи — это травмы позвоночника. Ребенок может ее получить, если на горке окажется кочка или выбоина, — пояснила Лебедева. — Конструкция ватрушки способствует неконтролируемому сгибанию и разгибанию позвоночника, и, как следствие, травму или даже перелом позвоночника».