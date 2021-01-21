В Рязанской области увеличится размер соцконтракта для нуждающихся

В среду, 20 января, председатель облдумы Аркадий Фомин провел заседание рабочей группы по реализации послания президента. На нем рассмотрели тему «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта».

В среду, 20 января, председатель облдумы Аркадий Фомин провел заседание рабочей группы по реализации послания президента. На нем рассмотрели тему «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта».

Фомин отметил, что господдержка на основании соцконтракта предоставляется в регионе с 2015 года. В каждом случае заявителю предлагается индивидуальная программа.

Глава профильного министерства Валерий Емец сообщил, что в 2020 году было заключили 130 соцконтрактов. Наиболее востребованными направлениями стали выплаты на организацию личного подсобного хозяйства, приобретение инструментов на ведение ремонтных работ и единовременная оплата задолженности по ЖКХ.

Министр акцентировал внимание на том, что с 2021 года меняются подходы к соцконтрактам. Поводом для этого послужил анализ результативности, который показал, что в большинстве случаев материальное положение граждан не меняется.

В настоящее время в реестре органов соцзащиты региона числится 2 823 получателя. Приоритетным направлением средств по соцконтракту станет преодоление трудной жизненной ситуации. Прежде всего, средства будут выделять на переобучение, содействие в поиске работы, открытие своего дела и развитие ЛПХ.

В 2020 году средний размер контракта составил около 40 тысяч рублей. С 2021 года предусмотрена возможность обеспечения компьютерами для дистанционного обучения через соцконтракт. Кроме того, размер контракта увеличится до 100 тысяч, а в отдельных случаях, например, на организацию ЛПХ, до 250 тысяч рублей.

Фомин подчеркнул, что необходимо информировать нуждающихся о такой форме господдержки и о том, как ее получить. Он предложил разработать систему мотивации, побуждающую к переходу от иждивенческой позиции к действиям.