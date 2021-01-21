В Рязанской области построят четыре новых ФАПа

В среду, 20 января, на заседании рабочей группы облдумы по реализации послания президента обсудили вопросы строительства, ремонта и оснащения ФАПов.

В среду, 20 января, на заседании рабочей группы облдумы по реализации послания президента обсудили вопросы строительства, ремонта и оснащения ФАПов.

Председатель регионального парламента Аркадий Фомин напомнил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется программа модернизации первичного звена. По его словам, в 2021 году запланирован капремонт более чем в 40 объектах здравоохранения Рязани и 13-ти районах области, постройка 4 новых ФАПа в Чучковском, Сапожковском, Путятинском и Рыбновском районах.

Первый замминистра здравоохранения Владимир Грачев рассказал, что в течение трех ближайших лет в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» в область будут ежегодно направляться средства в объеме 862 млн 139 тысяч рублей на софинансирование мероприятий по улучшению оказания первичной медико-санитарной помощи.

В 2021—2023 годах в регионе планируется возведение 30 ФАПов, намечен ремонт 30 объектов первичного звена здравоохранения. При этом было отмечено, что потребность в новых ФАПах еще остается.

Также на заседании обсудили вопросы по оснащению ФАПов, применению стимулирующих мер для медиков, решения жилищных проблем врачей и фельдшеров.

По словам Владимира Гречева, в настоящее время для медработников необходимо предоставить 78 квартир, из них в сельской местности — 42 жилых помещения. На сегодня для временного проживания выделено 45 квартир.