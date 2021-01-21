В Рязани подняли вопрос о переименовании улицы Халтурина

С предложением о переименовании улицы выступило общество с ограниченной ответственностью «Рязанский технический центр прио-эхо». Однако топонимическая комиссия города Рязани заявила, что продление улицы Спортивной не представляется возможным и предложила заменить название на Самарскую.

В четверг, 21 января, в гордуме на заседании комитета по градостроительственной деятельности подняли вопрос о переименовании улицы Халтурина.

С предложением о переименовании улицы выступило общество с ограниченной ответственностью «Рязанский технический центр прио-эхо». Однако топонимическая комиссия города Рязани заявила, что продление улицы Спортивной не представляется возможным и предложила заменить название на Самарскую.

Депутаты отметили, что название данной улицы появилось еще в 1957 году. Сейчас на ее территории находится 36 объектов капитального строительства, 15 многоквартирных домов и 9 нежилых.

В случае переименования улицы, ее жителям придется внести изменения в свои регистрационные и наследственные документы.

На заседании отметили, что для этого в бюджете понадобится предусмотреть дополнительных финансовые затраты для физических и юридических лиц. Также будет необходимо внести изменения в Генплан и правила землепользования.

На заседании переименовании улицы Халтурина не поддержали.

Отметим, что улица названа в честь Степана Халтурина — революционера, который осуществил террористический акт в Зимнем дворце в 1880 году, пытаясь убить императора Александра II.