\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
-13°
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 73.36 -0.36 21/01
ЦБ EUR 89.15 -0.06 21/01
Нал. USD 73.25 / 74.19 13:09
Нал. EUR 88.8 / 89.69 13:09
Новости
Коронавирус
Публикации
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
Вчера 16:31
2 503
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
Вчера 11:49
4 739
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
19 января 2021 18:31
6 916
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 15:00
14 302
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани подняли вопрос о переименовании улицы Халтурина
С предложением о переименовании улицы выступило общество с ограниченной ответственностью «Рязанский технический центр прио-эхо». Однако топонимическая комиссия города Рязани заявила, что продление улицы Спортивной не представляется возможным и предложила заменить название на Самарскую.

В четверг, 21 января, в гордуме на заседании комитета по градостроительственной деятельности подняли вопрос о переименовании улицы Халтурина.

С предложением о переименовании улицы выступило общество с ограниченной ответственностью «Рязанский технический центр прио-эхо». Однако топонимическая комиссия города Рязани заявила, что продление улицы Спортивной не представляется возможным и предложила заменить название на Самарскую.

Депутаты отметили, что название данной улицы появилось еще в 1957 году. Сейчас на ее территории находится 36 объектов капитального строительства, 15 многоквартирных домов и 9 нежилых.

В случае переименования улицы, ее жителям придется внести изменения в свои регистрационные и наследственные документы.

На заседании отметили, что для этого в бюджете понадобится предусмотреть дополнительных финансовые затраты для физических и юридических лиц. Также будет необходимо внести изменения в Генплан и правила землепользования.

На заседании переименовании улицы Халтурина не поддержали.

Отметим, что улица названа в честь Степана Халтурина — революционера, который осуществил террористический акт в Зимнем дворце в 1880 году, пытаясь убить императора Александра II.