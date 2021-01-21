На рязанских улицах перед ночной уборкой снега на улицах установили таблички для водителей

Водителей просят с 22:00 четверга до 6:00 пятницы не парковать машины вдоль дорог, они мешают спецтхнике. Об этом 21 января сообщил сайт мэрии.