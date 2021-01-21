На рязанских улицах перед ночной уборкой снега на улицах установили таблички для водителей
Водителей просят с 22:00 четверга до 6:00 пятницы не парковать машины вдоль дорог, они мешают спецтхнике. Об этом 21 января сообщил сайт мэрии.
На рязанских улицах перед ночной уборкой снега на улицах установили таблички. Водителей просят с 22:00 четверга до 6:00 пятницы не парковать машины вдоль дорог, они мешают спецтхнике. Об этом 21 января
Ночью снег будут убирать по адресам:
- Голенчинское шоссе,
- улица Введенская,
- улица Спортивная,
- улица Кремлевский Вал,
- улица Циолковского,
- улица Горького (от улицы Есенина до светофора на площади Ленина, обе стороны),
- улица Краснорядская,
- улица Татарская,
- улица Пролетарская,
- улица Чапаева,
- улица Яхонтова,
- улица Полетаева (от улицы Гагарина до улицы Островского, обе стороны),
- дорога от улицы Полетаева до улицы Братиславской (Безымянный переулок, обе стороны),
- Васильевский проезд.