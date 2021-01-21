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На рязанских улицах перед ночной уборкой снега на улицах установили таблички для водителей
Водителей просят с 22:00 четверга до 6:00 пятницы не парковать машины вдоль дорог, они мешают спецтхнике. Об этом 21 января сообщил сайт мэрии.

На рязанских улицах перед ночной уборкой снега на улицах установили таблички. Водителей просят с 22:00 четверга до 6:00 пятницы не парковать машины вдоль дорог, они мешают спецтхнике. Об этом 21 января сообщил сайт мэрии.

Ночью снег будут убирать по адресам:

  • Голенчинское шоссе,
  • улица Введенская,
  • улица Спортивная,
  • улица Кремлевский Вал,
  • улица Циолковского,
  • улица Горького (от улицы Есенина до светофора на площади Ленина, обе стороны),
  • улица Краснорядская,
  • улица Татарская,
  • улица Пролетарская,
  • улица Чапаева,
  • улица Яхонтова,
  • улица Полетаева (от улицы Гагарина до улицы Островского, обе стороны),
  • дорога от улицы Полетаева до улицы Братиславской (Безымянный переулок, обе стороны),
  • Васильевский проезд.