В Рязани мужчине выстрелили в лицо

Пострадавший с травмой лица находится в больнице. По окончании лечения полицейские установят степень тяжести телесных повреждений, и, исходя из этого, определят, по какой статье возбуждать уголовное дело.

В Рязани мужчине выстрелили в лицо. Об этом в четверг, 21 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Поздно вечером в полицию обратился 44-летний горожанин. В пострадавшего около его дома на улице Щорса из травматического пистолета выстрелил незнакомец.

Полицейские и росгвардейцы установили подозреваемого и нашли его. Им оказался 32-летний рязанец.

«По предварительной информации, 44-летний рязанец, возвращаясь домой, во дворе дома на улице Щорса увидел припаркованный автомобиль, в котором сидел мужчина. Рязанец решил спросить у него закурить, так как свои сигареты у него к этому времени закончились. Оказалось, двое мужчин в машине распивали спиртное», — рассказали в полиции.

Сидевший в машине 32-летний мужчина взял травматический пистолет и выстрелил в собеседника. По словам злоумышленника, он «хотел припугнуть» пострадавшего, потому что ему не понравился тон беседы.

На 32-летнего мужчину составили протокол по части 4 статьи 20.8 КоАП, травматический пистолет у него изъяли.

Пострадавший с травмой лица находится в больнице. По окончании лечения полицейские установят степень тяжести телесных повреждений, и, исходя из этого, определят, по какой статье возбуждать уголовное дело.