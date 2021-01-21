В России предложили отменить транспортный налог для экологичных авто

Такой вопрос рассматривает Минэкономики, пишет газета «Известия». Комплексный план по повышению энергоэффективности российской экономики намерены подготовить до конца второго квартала 2021 года.

В России предложили снизить или отменить транспортный налог для экологичных авто. Такой вопрос рассматривает Минэкономики, пишет газета « Известия ».

Отмечается, что экологичным будет считаться и транспорт на газомоторном топливе. С помощью введения льгот планируется снизить выбросы загрязняющих веществ.

Кроме того, Минэкономики рассматривает возможность введения субсидий для автомобилей с объемом двигателя меньше 1 л и прорабатывает стимулы для производителей экологичных автомобилей.

В ведомстве сообщили, что такая налоговая политика и введение финансовых стимулов покупки машин с низким удельным расходом топлива или низкими выбросами парниковых газов могут способствовать изменению поведения потребителей и производителей автомобилей.

Комплексный план по повышению энергоэффективности российской экономики намерены подготовить до конца второго квартала 2021 года.