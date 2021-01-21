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В России начали массово проверять квартиры
Жилищных инспекторов интересуют незаконные планировки. Проверяющие обращают внимание не только на снесенные стены для расширения комнат или дополнительно протянутые трубы. Оштрафовать хозяев могут за снятую дверь на кухне, в которой оборудована газовая плита.

В России начали массово проверять квартиры. Жилищных инспекторов интересуют незаконные планировки, сообщает РЕН ТВ в четверг, 21 января.

По данным канала, проверяющие обращают внимание не только на снесенные стены для расширения комнат или дополнительно протянутые трубы. Оштрафовать хозяев могут за снятую дверь на кухне, в которой оборудована газовая плита.

Перед визитом инспекторы отправляют жильцам уведомление по почте. В нем должна быть указать точная дата проверки.

Уведомление могут прислать дважды. Если его проигнорировать, контролеры обратятся в суд и придут в квартиру с приставами.

Соответствующие техническим требованиям изменения жилья вносят в реестр. Опасную перепланировку жильцам придется устранять.

Специалисты прогнозируют всплеск активности мошенников, которые начнут ходить по квартирам под видом проверки.