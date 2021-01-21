В пятницу в Рязанской области потеплеет до +1 градуса
По данным синоптиков, ночью снег, мокрый снег (до 2 миллиметров). Днем небольшие осадки (до 0,5 мм). Местами гололедные явления, на дорогах местами гололедица.
В пятницу, 22 января, в Рязанской области потеплеет до +1 градуса. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью -13, 8 градусов, местами до -15. Днем -4, +1 градус.
По данным синоптиков, ночью снег, мокрый снег (до 2 миллиметров). Днем небольшие осадки (до 0,5 миллиметра).
Местами гололедные явления, на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.