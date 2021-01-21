В полиции показали фото с места смертельного ДТП с фурой под Рязанью

По предварительной информации, столкнулись Renault Logan и фура Scania с полуприцепом. За рулем легковой машины был 55-летний житель Рязанской области, он погиб.

В пресс-службе регионального УМВД показали фотографии с места смертельного ДТП с фурой под Рязанью. Авария произошла в четверг, 21 января, примерно в 08:45 на 50 километре дороги «Спас-Клепики — Рязань».

По предварительной информации, столкнулись Renault Logan и фура Scania с полуприцепом. За рулем легковой машины был 55-летний житель Рязанской области, он погиб.

Фурой управлял 53-летний житель Ярославской области.