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В Петербурге задержали депутатов-оппозиционеров за «нарушение коронавирусных ограничений»
Члены совета собирались провести плановое заседание, но в здание их не пускали сотрудники местной администрации. Они делали это, чтобы не дать работать совету, где большинство в оппозиции.

В среду, 20 января, в Санкт-Петербурге задержали 13 членов совета муниципального образования Смольнинское. Их обвинили в нарушении коронавирусных ограничений, передает РБК.

Как рассказал депутат заксобрания города Борис Вишневский, члены совета собирались провести плановое заседание, но в здание их не пускали сотрудники местной администрации.

«Всем, по моим данным, вменяют нарушение „коронавирусного“ постановления правительства. Но оно не распространяется на муниципальных депутатов, которые хотели собраться по регламенту в положенный день, не касается органов власти и местного самоуправления в принципе», — заявил Вишневский.

По его словам, администрация пыталась не пустить депутатов в зал заседаний, чтобы не дать работать совету, где большинство в оппозиции.

Задержанных доставили в 76-е отделение полиции, в отношении них составили протоколы об административном нарушении по статье 8.6.1 городского закона.

Одна из членов совета Диана Серая опубликовала в Twitter фото и видео задержания. «А я думаю, задержали депутатов просто, чтобы показать нам, что они это могут. Если они думают, что мы отступим, то нет. Мы и дальше продолжим борьбу с чиновниками, которые присосались к бюджету», — написала она.