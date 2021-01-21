В отношении рязанского маршрутчика, защемившего мальчика, проведут расследование

«С водителя будут взяты объяснения. Специалисты подразделения проведут служебное расследование, по результатам которого будут принятые необходимые меры», — отметили в администрации города.

В отношении рязанского маршрутчика, защемившего мальчика дверью, проведут служебное расследование. Об этом сообщила мэрия.

Жалобу передали в управление транспорта.

«С водителя будут взяты объяснения. Специалисты подразделения проведут служебное расследование, по результатам которого будут принятые необходимые меры», — отметили в администрации города.

Напомним, в сети появилась информация, что 20 января водитель маршрутки №99 защемил руку мальчику и проехал несколько метров.