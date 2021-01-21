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В Москве смягчили часть «коронавирусных» ограничений
В четверг, 21 января, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении в столице ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Об этом он написал в своем блоге.

В четверг, 21 января, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении в столице ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Об этом он написал в своем блоге.

По словам Собянина, за последнюю неделю ежедневный прирост новых случаев заражения находится на уровне 2-4 тысяч, что существенно ниже показателей начала декабря. Также снизилось и число госпитализируемых с инфекцией до 1,2-1,3 тысячи человек ежедневно. Значительно увеличились темпы вакцинации, добавил мэр столицы.

С 22 января колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения вернутся к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся разблокируют. При этом «дистанционка» в вузах, подведомственных правительству Москвы, продолжится до 6 февраля.

Также 22 января возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры столицы, в том числе разрешается проведение зрелищных массовых мероприятий, среди которых вставки, рекламные акции и развлекательные перфомансы. В театрах, кинотеатрах и концертных залах города максимальное количество зрителей увеличится с 25% до 50% вместимости зала.

Отменяется и ограничение на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, а также детских уголков и других мест присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, находящихся в этих объектах одновременно, не должно превышать 50% их вместимости.

При этом сохраняется самоизоляция для пенсионеров, требование о переводе 30% сотрудников на «удаленку», ограничения в режиме работы баров, дискотек, ресторанов, ночных клубов.