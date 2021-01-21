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В Москве сиделка убила пожилую женщину
В Москве сиделка признала вину в убийстве пожилой женщины, за которой она ухаживала. В квартире жилого дома в Угловом переулке 20 января было обнаружено тело 82 летней женщины с колото-резанными ранами в области шеи.

В Москве сиделка признала вину в убийстве пожилой женщины, за которой она ухаживала. Об этом в четверг, 21 января, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова.

В квартире жилого дома в Угловом переулке 20 января было обнаружено тело 82 летней женщины с колото-резанными ранами в области шеи.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержана 31-летняя сиделка, которая в ходе допроса полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве пенсионерки», — рассказала Иванова.

Женщину задержали. Скоро ей будет предъявлено обвинение по статье «Убийство».