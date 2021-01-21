\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
-13°
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 73.37 0.02 22/01
ЦБ EUR 88.97 -0.18 22/01
Нал. USD 73.61 / 74.54 14:51
Нал. EUR 89.31 / 89.99 14:51
Новости
Коронавирус
Публикации
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
Вчера 16:31
2 776
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
Вчера 11:49
5 547
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
19 января 2021 18:31
7 215
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 15:00
14 588
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Клепиковском районе выросла численность волков
Охотники отстреляли пять взрослых и трех молодых волков в Криушинском и Клепиковском участках. Недавно следы двух животных нашли на ферме в Давыдове.

В Клепиковском районе выросла численность волков. С начала зимы там отстреляли восемь хищников. Об этом издательству «Пресса» в четверг, 21 января, рассказал председатель районного общества охотников и рыболовов Андрей Клепиков.

Охотники отстреляли пять взрослых и трех молодых волков в Криушинском и Клепиковском участках. Они также готовятся к отстрелу еще двух хищников в Ахматовском участке.

Андрей Клепиков рассказал, что недавно следы двух животных нашли на ферме в Давыдове.

Обычно хищники выходят к населенным пунктам, чтобы найти еду. Их добычей могут стать кошки и собаки.

«Вообще, волки просто так на людей не нападают, — пояснил Клепиков. — Даже если встретишь его один на один в лесу, он не нападет. Нужно немного пошуметь, и он обычно уходит. Другое дело, если волки голодают, тогда они становятся опасными для людей и домашних животных».