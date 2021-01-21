В Клепиковском районе выросла численность волков

Охотники отстреляли пять взрослых и трех молодых волков в Криушинском и Клепиковском участках. Недавно следы двух животных нашли на ферме в Давыдове.

В Клепиковском районе выросла численность волков. С начала зимы там отстреляли восемь хищников. Об этом издательству «Пресса» в четверг, 21 января, рассказал председатель районного общества охотников и рыболовов Андрей Клепиков.

Охотники отстреляли пять взрослых и трех молодых волков в Криушинском и Клепиковском участках. Они также готовятся к отстрелу еще двух хищников в Ахматовском участке.

Андрей Клепиков рассказал, что недавно следы двух животных нашли на ферме в Давыдове.

Обычно хищники выходят к населенным пунктам, чтобы найти еду. Их добычей могут стать кошки и собаки.

«Вообще, волки просто так на людей не нападают, — пояснил Клепиков. — Даже если встретишь его один на один в лесу, он не нападет. Нужно немного пошуметь, и он обычно уходит. Другое дело, если волки голодают, тогда они становятся опасными для людей и домашних животных».