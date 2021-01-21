В ДТП с фурой под Рязанью погиб мужчина
В четверг, 21 января, около села Заборье в Рязанском районе столкнулись Renault Logan и фура Scania. По предварительной информации, легковую машину выбросило на «встречку».
В ДТП с фурой под Рязанью погиб мужчина. Об этом
В четверг, 21 января, около села Заборье в Рязанском районе столкнулись Renault Logan и фура Scania. По предварительной информации, легковую машину выбросило на «встречку».
Водитель Renault — 55-летний житель Спас-Клепиков — погиб на месте.
В полиции показали фотографии с места смертельного ДТП.