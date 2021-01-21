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Ученые обнаружили новый способ попадания COVID-19 в организм
Китайские ученые обнаружили новый уязвимый для COVID-19 белок. Об этом со ссылкой на опубликованное исследование передает РБК.

Китайские ученые обнаружили новый уязвимый для COVID-19 белок. Это белок AXL в легких человека, со ссылкой на опубликованное исследование передает РБК.

Отмечается, что AXL может играть важную роль в распространении вируса в дыхательной системе человека.

Ранее мишенью для вируса назывался другой белок в легких — ACE2. Позже выяснилось, что экспрессия ACE2 в дыхательных путях очень низкая, то есть вирус может попадать в организм другим путем.

Новую информацию можно использовать для создания более эффективных лекарств, говорится в сообщении.