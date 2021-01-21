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Участок в Восточном промузле переведут в зеленую зону
Представленный участок вводится вместо территории, переведенной из зоны озеленения специального назначения в зону промпредприятий и коммунально-складских организаций, чтобы «расширить инфраструктуру» автотехцентра «Рязань МАЗ Сервис».

В четверг, 21 января, на заседании комитета по градостроительной деятельности обсудили вопрос о внесении изменений в Генплан города участка в районе Восточного промузла.

На заседании отметили, что участок площадью 3,8 гектара относится к зоне промышленных предприятий. Его предлагается перевести в зону лесопарков, городских лесов и зон отдыха.

Депутаты отметили, что в прошлом году уже проходили публичные слушания по этому вопросу. Тогда от участников слушаний возражений не поступало.

Представленный участок вводится вместо территории, переведенной из зоны озеленения специального назначения в зону промпредприятий и коммунально-складских организаций, чтобы «расширить инфраструктуру» автотехцентра «Рязань МАЗ Сервис».

Данная организация взяла на себя обязательство по высаживанию тысячи деревьев на участке, который определят городские власти.

Участники заседания предложили провести работы по высадке деревьев и кустарников по гарантийному письму.

Также поступило предложение при формировании бюджета 2022 года заложить средства на озеленение участка.