У рязанских приставов изменились реквизиты счетов для погашения долгов

С полным списком реквизитов структурных подразделений можно ознакомиться на официальном сайте управления, нажав вкладку «Контакты» и прокрутив до таблицы с информацией о структурных подразделениях.