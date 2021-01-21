У рязанских приставов изменились реквизиты счетов для погашения долгов
С полным списком реквизитов структурных подразделений можно ознакомиться на официальном сайте управления, нажав вкладку «Контакты» и прокрутив до таблицы с информацией о структурных подразделениях.
У рязанских приставов изменились реквизиты счетов для погашения долгов. Об этом сообщила
Наименование подразделений судебных приставов и лицевые счета остались прежними.
Корреспондентский счет Управления: 40102810345370000051
Казначейский (расчетный) счет Управления: 03212643000000015900
С полным списком реквизитов структурных подразделений можно ознакомиться на официальном сайте управления, нажав вкладку «Контакты» и прокрутив до таблицы с информацией о структурных подразделениях.