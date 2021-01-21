\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
-13°
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 73.37 0.02 22/01
ЦБ EUR 88.97 -0.18 22/01
Нал. USD 73.61 / 74.54 16:11
Нал. EUR 89.31 / 90.05 14:51
Новости
Коронавирус
Публикации
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
Вчера 16:31
3 255
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
Вчера 11:49
6 685
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
19 января 18:31
7 696
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 15:00
15 080
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Странная забывчивость. За 2020 год в архив рязанской Кадастровой палаты поступило почти 15 тысяч невостребованных документов
В основном, это правоустанавливающие, а также правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и остались невостребованными.

За 2020 год в архив Кадастровой палаты по Рязанской области поступил 14 851 «невостребованный» оригинал документов на недвижимость, из них выдано 2 580 документов, сообщает пресс-служба ведомства. В основном, это правоустанавливающие, а также правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и остались невостребованными.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе прием документов для проведения учетно-регистрационных действий с недвижимостью, а также выдача подтверждающих документов по итогам кадастрового учета и регистрации прав собственности проводятся через МФЦ. Четко установленные сроки позволяют заранее знать время получения определенной услуги. Готовые документы на недвижимость хранятся в офисе Многофункционального центра на протяжении 30 дней. Если в течение месяца по тем или иным причинам заявитель не явится за ними, документы передадут в архив Кадастровой палаты.

Кадастровая палата по Рязанской области напоминает о необходимости своевременного получения документов по результатам оказания государственных услуг. Такие документы могут понадобиться гражданам в срочном порядке, например, для оформления кредита или продажи собственности, поэтому каждому владельцу недвижимости следует хранить их у себя дома. В случае невозможности своевременного получения готовых документов в течение 30 дней в офисе МФЦ, забрать их можно непосредственно в Кадастровой палате по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Татарская, дом №56, телефон: (4912)-55-14-55.