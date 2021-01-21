Странная забывчивость. За 2020 год в архив рязанской Кадастровой палаты поступило почти 15 тысяч невостребованных документов

В основном, это правоустанавливающие, а также правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и остались невостребованными.

За 2020 год в архив Кадастровой палаты по Рязанской области поступил 14 851 «невостребованный» оригинал документов на недвижимость, из них выдано 2 580 документов, сообщает пресс-служба ведомства. В основном, это правоустанавливающие, а также правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и остались невостребованными.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе прием документов для проведения учетно-регистрационных действий с недвижимостью, а также выдача подтверждающих документов по итогам кадастрового учета и регистрации прав собственности проводятся через МФЦ. Четко установленные сроки позволяют заранее знать время получения определенной услуги. Готовые документы на недвижимость хранятся в офисе Многофункционального центра на протяжении 30 дней. Если в течение месяца по тем или иным причинам заявитель не явится за ними, документы передадут в архив Кадастровой палаты.

Кадастровая палата по Рязанской области напоминает о необходимости своевременного получения документов по результатам оказания государственных услуг. Такие документы могут понадобиться гражданам в срочном порядке, например, для оформления кредита или продажи собственности, поэтому каждому владельцу недвижимости следует хранить их у себя дома. В случае невозможности своевременного получения готовых документов в течение 30 дней в офисе МФЦ, забрать их можно непосредственно в Кадастровой палате по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Татарская, дом №56, телефон: (4912)-55-14-55.