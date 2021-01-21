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Сорокина: в Кальном начинается строительство школы
По словам мэра, предстоит сложная инженерная подготовка территории строительства, включающая в себя вынос русла ручья Быстрец и инженерных сетей с территории застройки, а также отсыпку участка до нормативных отметок.

В четверг, 21 января, мэр Елена Сорокина провела рабочую встречу с руководителями строительного блока администрации Рязани. Она анонсировала начало строительства школы в Кальном, сообщил сайт мэрии.

«В рамках национального проекта „Образование“ начинаем строительство школы в Кальном, которое рассчитано на два года: приступаем к работам в 2021 году, заканчиваем в декабре 2022 года, — отметила Сорокина. — На реализацию выделены 1 187 059 330 рублей, в том числе в этом году будут выполнены работы в объеме финансирования более чем 0,5 млрд. рублей».

По словам мэра, предстоит сложная инженерная подготовка территории строительства, включающая в себя вынос русла ручья Быстрец и инженерных сетей с территории застройки, а также отсыпку участка до нормативных отметок.

«В текущем году будут завершены подготовительные и начаты строительно-монтажные работы, выполнен нулевой цикл строительства», — рассказала Елена Сорокина.

Также в 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» возведут три пристройки к детсадам №№121, 136, 147 и построят двое яслей — в Дашково-Песочне и Канищеве. Ожидается, что специалисты достроят семь пристроек к детсадам №№7, 10, 76, 99, 110, 131, 149 (работы начали в прошлом году).

Кроме того, в 2021 году в рамках нацпроекта «Чистая вода» пробурят три артезианских скважины на территории Окской ОВС. На это выделили 24 миллиона рублей.

«Нам предстоит большой объем работ: от оформления необходимой документации до строительства. Поэтому все этапы надо выполнять оперативно, но без ущерба качеству. На всех объектах будет осуществляться строгий непрерывный контроль за исполнителями», — подчеркнула Сорокина.