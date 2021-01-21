Соцсети: в Рязани маршрутчик защемил дверью мальчика и проехал несколько метров

Горожанин, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что водитель маршрутки №99 на остановке «УРТ» защемил мальчика дверью и продолжил движение. По словам автора поста, транспорт был «забит битком»

В среду, 20 января, в Рязани маршрутчик защемил дверью мальчика и проехал несколько метров. Об этом сообщили в одной из городских групп во «ВКонтакте».

Горожанин, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что примерно в 13:25 водитель маршрутки №99 на остановке «УРТ» защемил мальчика дверью и продолжил движение. По словам автора поста, транспорт был «забит битком»

«У выхода стоит мальчик и мужчина в возрасте (пенсионер), которые выходят для того, чтобы выпустить остальных пассажиров. После того как те, кому надо было, вышли, мальчик предпринимает попытку вернуться в маршрутное такси, но водитель попросту нажимает кнопку быстрее, защемляет его руку (или рукав куртки) дверью и трогается», — описал случившееся горожанин.

Он отметил, что пассажиры «начали паниковать» и сказали водителю о мальчике.

«Водитель же, практически не обращая внимания на это, проезжает пару метров и только потом выпускает мальчика, — написал рязанец. — Опять же пассажиры начинают говорить, что мальчик и мужчина оплатили проезд, водитель маршрутного такси заявляет, что подождут следующий транспорт, и что у них вообще проездные, какие деньги ему им возвращать».

Кроме того, по словам автора жалобы, маршрутчик потом ехал так, что «пассажиры попросту „летали“ по салону».

«Он неоднократно резко ускорялся и тормозил. В первую очередь хотелось бы, чтобы на эту ситуацию обратили внимание администрация города Рязани и перевозчик», — возмутился рязанец.

Позже стало известно, что в отношении водителя проведут служебное расследование.

Напомним, это не первая скандальная ситуция, произошедшая с водителями маршруток за последнее время. Так, 17 января маршрутчик выгнал пассажирку на мороз из-за отсутствия сдачи. 19 января рязанца также выгнали из маршрутки. На этот раз — за отказ платить дважды.