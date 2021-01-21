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С начала зимы из Рязани вывезли почти 70 тысяч кубометров снега
«Усилия всех городских служб сосредоточены на уборке городских территорий и вывозе снега. Эта работа осуществляется Дирекцией благоустройства совместно с подрядными организациями во всех районах города. В течение суток на улицы города выходит более 150 работников-ручников и 200 единиц техники», — отмечается на сайте мэрии.

С начала зимы из Рязани вывезли 69 тысяч кубометров снега. Такие данные озвучили на заседании штаба по уборке города в четверг, 21 января, сообщил сайт мэрии.

В совещании участвовали замглавы администрации Владимир Бурмистров, руководители структурных подразделений администрации, муниципальных предприятий, представители ГИБДД, Госжилинспекции и активные рязанцы.

«Усилия всех городских служб сосредоточены на уборке городских территорий и вывозе снега. Эта работа осуществляется Дирекцией благоустройства совместно с подрядными организациями во всех районах города. В течение суток на улицы города выходит более 150 работников-ручников и 200 единиц техники», — отмечается на сайте мэрии.

На особом контроле — пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, подъезды к объектам соцсферы и дворы.

Также на заседании обсудили предстоящий субботник. Планируется, что сотрудники мэрии, муниципальных предприятий и организаций «окажут посильную помощь в уборке городских территорий». Уборку проведут 23 января.